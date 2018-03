Era o jogo da vida deles, diz Luxemburgo Sem a menor vontade de alimentar a velha polêmica com o vice-presidente de futebol do Corinthians, Antônio Roque Citadini, o técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, preferiu comentar o bom futebol que o time do técnico Geninho mostrou ontem à tarde no Mineirão. ?Estou aqui para falar de futebol. O rendimento do Corinthians não me surpreendeu e muito menos me assustou. Eu sabia que seria uma partida muito difícil. Era o jogo da vida deles?, afirmou o treinador, referindo-se ao clima de tensão que o time corintiano passou a viver após a eliminação da Copa Libertadores com a derrota por 2 a 1 para o River Plate, quarta-feira, no Morumbi. Depois que deixou o Parque São Jorge, no final de 2001, demitido por Citadini, Luxemburgo passou a trocar críticas e acusações com o dirigente corintiano. O cartola o acusou de provocar uma briga por dia no clube. ?Todo dia tinha briga para eu separar, provocada pela vaidade do seu Vanderlei?, atacou o dirigente. ?O Citadini é um vice-presidente ?V?. Entendam como quiserem, não vou perder tempo falando dele?, contra-atacou o treinador. Neste domingo, Vanderlei Luxemburgo restringiu-se a falar da partida. ?Foi um grande jogo, um verdadeiro clássico do futebol brasileiro. Os dois times se equivalem. O Cruzeiro chegou a correr riscos. Mas quando era maior o volume de jogo do Corinthians, a nossa defesa soube suportar bem. Não fizemos uma boa apresentação no primeiro tempo, mas depois melhoramos?, disse o técnico. DEIVID - O técnico saiu em defesa do atacante Deivid, vaiado pela torcida até marcar o gol de empate da equipe mineira. ?Os mesmos torcedores que o vaiaram foram obrigados a aplaudi-lo?, lembrou. Deivid, que não tinha marcado gols nas últimas cinco partidas do time, procurou mostrar tranqüilidade diante da reação da torcida. ?Já sou ídolo da torcida do Cruzeiro. E o ídolo é cobrado sempre?, discursou o jogador, garantindo que o gol que marcou no ex-time não teve sabor especial. ?Agora o meu ganha pão é o Cruzeiro. Não tenho nada contra o Corinthians. Deixei grandes amigos no Parque São Jorge?, afirmou.