?Eriberto? é suspenso na Itália O Tribunal Disciplinar da Federação Italiana de Futebol suspendeu provisoriamente o jogador brasileiro Luciano Siqueira de Oliveira, do Chievo. O atleta, que era conhecido por Eriberto, confessou ter falsificado seu nome e sua idade. Luciano, seu verdadeiro nome, tem 27 anos, não 23, como consta em seus documentos. ?Eriberto? chegou à Itália em 1998, depois de deixar o Palmeiras. Em seu primeira temporada no futebol da Europa, atuou pelo Bolonha, antes de transferir-se para o Chievo, equipe de Verona que foi a grande revelação do último campeonato nacional. Dirigentes do clube italiano ficaram surpresos com a revelação do jogador e garantem que não sabiam da falsificação de seus documentos, feita no Brasil. O atleta deverá pegar, no mínimo, um ano de suspensão, e ainda responder processo na Justiça Comum por falsidade ideológica e entrada clandestina no país. O Chievo prometeu defender o brasileiro. ?Eriberto? viajou para Belgrado, na Iugoslávia, onde o Chievo estréia, nesta quinta-feira, na Copa da UEFA, contra o Estrela Vermelha. Ele, contudo, não poderá jogar. Depois da revelação do atleta brasileiro, jogadores do Chievo decidiram apoiá-lo. No treino da equipe, levaram uma faixa na qual estava escrito: Bem-vindo Luciano. O próprio presidente do clube, Luca Campedelli, defendeu a coragem de ?Eriberto? em falar a verdade. ?Luciano existe, é nosso atleta, está inscrito nas competições das quais participamos e, a partir de agora, vamos chamá-lo de Ciano?, disse Campedelli. Os jogadores lhe deram uma camisa do Chievo, com o número 15 e o seu verdadeiro nome.