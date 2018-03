Ericksson renova com Inglaterra até 2008 O sueco Sven-Goran Ericksson acabou hoje com as especulações sobre a sua possível saída da direção da seleção inglesa, para assumir a direção do Chelsea. Ele ampliou o contrato que estava em vigor até 2008. O anterior era somente até o final da Copa de 2006 na Alemanha. O treinador fez o anúncio durante coletiva de imprensa esta manhã em Londres: "Espero que agora acabem as especulações sobre a minha saída. O Chelsea nunca me ofereceu contrato de exclusividade e vou continuar meu trabalho na seleção.