Erik ganha mais espaço e pode aparecer como titular no Palmeiras

Dos oito reforços que chegaram ao Palmeiras nesta temporada, nenhum deles parece ganhar tantos pontos com o técnico Marcelo Oliveira no dia a dia do que Erik. O atacante que veio do Goiás tem chamado a atenção pela dedicação nos treinamentos e já começa a ameaçar a condição de titular absoluto de Gabriel Jesus.

Marcelo Oliveira gosta de escalar sempre o mesmo time ou fazer poucas mudanças na equipe. Entretanto, estuda a possibilidade de poupar alguns jogadores nas primeiras rodadas e fazer um rodízio, para evitar o desgaste desnecessário. Vale lembrar, que na quinta rodada o Palmeiras já tem um clássico com o Santos, dia 20 de fevereiro, no Allianz Parque, e o treinador espera ver o time bem fisicamente, exceto, claro, os jogadores que estão se recuperando de lesões.

Outro reforço que também tem chamado a atenção é o meia Moisés. Sua versatilidade tem agradado ao técnico Marcelo Oliveira, já que o jogador pode ser opção também como volante. Mas para contar com o reforço, o treinador terá que esperar mais um pouco. Como veio do Rijeka, da Croácia, a transferência internacional ainda deve demorar para ser finalizada e registrada no BID.

Como Moisés e Régis têm demonstrado bom futebol nos treinamentos, o treinador já avisou que não espera pela chegada de reforços, mesmo com a contusão de Cleiton Xavier. “Neste momento não existe pretensão de trazer algum jogador. Um meia é muito questionado, mas nós acreditamos na recuperação do Cleiton e estamos bem servidos na posição”, disse Marcelo Oliveira, na semana passada.