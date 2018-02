Eriksson compara Rooney a Pelé O jovem Wayne Rooney salvou a Inglaterra ao marcar dois gols na vitória sobre a Croácia, de virada, por 4 a 2, e assumir a artilharia isolada da Eurocopa com quatro gols. Com o resultado, os ingleses garantiram o segundo lugar do grupo B, com sete pontos ? a França ficou em primeiro ?, e enfrentam Portugal, quinta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, pelas quartas-de-final. A atuação do atacante do Everton, de apenas 18 anos, entusiasmou até mesmo o técnico sueco Sven-Goran Eriksson. ?Eu não me lembro de nenhum jogador que tenha causado tanto impacto em uma competição desde Pelé, na Copa do Mundo de 1958, na Suécia.? E continuou. "Ele não apenas marca gols como também sabe jogar futebol... É completo. Eu o parabenizo e estou muito feliz por contar com ele na minha seleção.? A alegria de Eriksson tem explicação. A Inglaterra entrou em campo precisando apenas de um empate para garantir vaga na seqüencia da competição, mas acabou surpreendida pela Croácia com apenas cinco minutos de jogo. Niko Kovac aproveitou a bobeira na defesa inglesa após cobrança de falta e empurrou para as redes. O gol acordou a seleção inglesa, que conseguiu o empate somente aos 40, com Scholes. Antes do intervalo, Rooney apareceu para virar o placar com um petardo de fora da área, sem chances para Butina. Na segunda etapa, o garoto ampliou em um contra-ataque em que ficou sozinho na frente do goleiro e teve o trabalho apenas de tocar no canto direito, antes de sair para a comemoração. A Croácia ainda diminuiu com o zagueiro Tudor, aos 28. No entanto, os ingleses marcaram o quarto, com Lampard, aos 34, e acabaram com qualquer esperança de reação dos croatas. ?Ainda não sei como fiz isso. Simplesmente entrei em campo, a equipe fez o melhor para criar as oportunidades e eu tive a sorte de marcar duas vezes. Só posso dizer que está sendo um torneio espetacular para mim?, disse o atacante, demonstrando muita humildade apesar do assédio após a partida.