Eriksson escala Rooney para jogo decisivo contra a Suécia O técnico da seleção da Inglaterra, o sueco Sven-Goran Eriksson, confirmou neste domingo que Wayne Rooney vai começar jogando a partida decisiva pelo grupo B, marcado para a próxima terça-feira, em Colônia. "Analisamos a situação dele com os médicos e ficou determinado que ele pode jogar mais de 45 minutos", afirmou o treinador à rede de televisão britânica ITV. "Se pode jogar mais de 45 minutos, então é melhor entrar na partida desde o começo, ao invés de começar do banco". Rooney, de 20 anos, sofreu uma fratura no pé direito, antes da Copa. Mas conseguiu se recuperar e estreou no Mundial na partida diante de Trinidad e Tobago, vencida pela Inglaterra por 2 a 0. A Inglaterra lidera o grupo B, com seis pontos, e é seguida pela Suécia, com quatro.