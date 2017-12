Eriksson garante que Lampard joga contra Portugal O meia Frank Lampard deu um susto na torcida inglesa, ao torcer o tornozelo esquerdo durante o treino em Bühlertal, na quinta-feira. A lesão é leve, porém, e ele foi confirmado para o jogo deste sábado, contra Portugal, em Gelsenkirchen. ?Ele está bem, 100%. Não há motivo para preocupação. Ele vai jogar?, garante o técnico Sven-Göran Eriksson. Apesar de ainda não ter marcado nenhum gol na Copa, Lampard é considerado uma peça chave no setor ofensivo da equipe, principalmente com chutes de fora da área - ele é o líder em finalizações a gol no torneio, 21 no total, nos quatro jogos que disputou. Eleito o segundo melhor jogador do ano passado, Lampard foi a estrela do Chelsea bicampeão inglês, com 20 gols só na última temporada. Na Inglaterra, ele marcou 10 gols nos 22 jogos que antecederam a estréia no Mundial.