Eriksson mantém Rooney entre os convocados da Inglaterra Ainda se recuperando de uma lesão no pé direito, o atacante Wayne Rooney foi convocado pelo treinador Sven-Goran Eriksson para defender a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo da Alemanha. Na lista divulgada nesta segunda-feira, o técnico sueco não fez nenhuma surpresa e confirmou os mesmos 23 jogadores que ele já havia pré-selecionado na semana passada. Segundo os médicos da Federação Inglesa, o avante do Manchester United terá condições de voltar aos gramados para a disputa das quartas-de-final do Mundial, caso os britânicos alcancem essa fase. A aposta de Eriksson, o atacante Theo Walcott, de 17 anos, do Arsenal, foi confirmada para disputar a competição. Os números das camisas da equipe também foram anunciados, dando uma pista de qual poderá ser o possível time titular. Os onze primeiros são: Paul Robinson, Gary Neville, Ashley Cole, Steven Gerrard, Rio Ferdinand, John Terry, David Beckham, Frank Lampard, Wayne Rooney, Michael Owen e Joe Cole. Apontada como uma das favoritas para conquistar a Copa do Mundo, a seleção inglesa fará a sua estréia contra o Paraguai, no dia 10 de junho, pelo Grupo B. Trinidad e Tobago e Suécia completam a chave. Antes de fazer a sua primeira partida pelo Mundial, a Inglaterra fará dois amistosos: Hungria, no próximo dia 30, em Manchester, e Jamaica, no dia 3 de junho, no mesmo local. Confira a lista dos convocados: Goleiros Paul Robinson (Tottenham) David James (Manchester City) Robert Green (Norwich) Defensores Gary Neville (Manchester United) Sol Campbell (Arsenal) Rio Ferdinand (Manchester United) John Terry (Chelsea) Jamie Carragher (Liverpool) Ashley Cole (Arsenal) Wayne Bridge (Chelsea) Meias David Beckham (Real Madrid) Steven Gerrard (Liverpool) Frank Lampard (Chelsea) Michael Carrick (Tottenham) Owen Hargreaves (Bayern de Munique-ALE) Jermaine Jenas (Tottenham) Joe Cole (Chelsea) Stewart Downing (Middlesbrough) Aaron Lennon (Tottenham) Atacante Wayne Rooney (Manchester United) Michael Owen (Newcastle) Peter Crouch (Liverpool) Theo Walcott (Arsenal)