Eriksson vai levar Rooney para fazer tratamento na Copa O técnico da seleção inglesa, Sven-Goran Eriksson, adiantou neste domingo que levará à Copa do Mundo o atacante Wayne Rooney, que sofreu uma fratura no pé no sábado na derrota do Manchester United para o Chelsea pelo Campeonato Inglês e ficará seis semanas em recuperação. "Vou levar Wayne se tiver a ínfima possibilidade de que ele possa jogar as partidas eliminatórias", disse Eriksson, em entrevista à TV Sky Sports. Wayne era titular absoluto da seleção inglesa, que estréia no Mundial diante do Paraguai, no dia 10 de junho, portanto, daqui a 41 dias.