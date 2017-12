Erro do árbitro vira assunto no Senado A polêmica arbitragem de Márcio Rezende de Freitas no empate entre Corinthians e Internacional, por 1 a 1, domingo, no Pacaembu, virou assunto até no plenário do Senado Federal, em Brasília. Na tribuna, o senador Paulo Paim (PT-RS), que é torcedor do Inter, lamentou nesta segunda-feira o erro do árbitro ao não marcar o pênalti do goleiro Fábio Costa em Tinga, que acabou expulso por supostamente ter simulado a falta. Paulo Paim chegou a defender a criação de uma lei que possibilite a anulação dos jogos que tiverem os resultados afetados por erros da arbitragem. ?Estou indignado como muitas outras pessoas do País. Todos estão de acordo que foi uma injustiça?, disse o senador petista, que criticou duramente o árbitro Márcio Rezende de Freitas. No plenário, o senador Álvaro Dias (PSDB-RS), que é corintiano, resolveu defender seu time e começou a discutir com Paulo Paim. E o debate entre os dois só acabou mesmo com a intervenção do senador Tião Viana (PT-AC), que estava presidindo a sessão. ?Aqui não é lugar para esse tipo de discussão?, afirmou Tião Viana, encerrando, ao menos no plenário do Senado Federal, a polêmica sobre o jogo entre Corinthians e Inter, pelo Campeonato Brasileiro.