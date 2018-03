Erro nas finalizações preocupam Levir O técnico do Botafogo, Levir Culpi, demonstrou no treino desta segunda-feira preocupação com as finalizações. De acordo com o treinador, o time teve diversas oportunidades contra a Portuguesa, sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro, mas pecou nas conclusões, sem conseguir sair do 0 a 0. ?Jogamos para vencer e a bola não entrou. Vamos treinar com seriedade e recuperar contra o América-RN, fora de casa, os pontos perdidos no Caio Martins", afirmou Levir. Ele acredita que a pressão por vitórias tem atrapalhado os jogadores nas partidas no estádio de Niterói.