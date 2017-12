Erros de árbitros irritam santistas Os santistas se sentem duplamente prejudicados pelos erros da arbitragem. Não só pelos pênaltis e faltas não marcadas, gols anulados e outras atitudes dos juízes, mas também porque a repetição disso está deixando os jogadores irritados. Como conseqüência da reclamação, acabam levando cartões amarelos, desfalcando constantemente a equipe. O técnico Leão tem pedido para os atletas evitarem as reclamações. No jogo de quarta-feira, não foi diferente. Quando Wilson de Souza Mendonça deixou de marcar um pênalti reclamado pelos santistas de Clemer em Fabiano, os jogadores partiram para cima dele para reclamar. "Conversar com o Wilson é meio complicado", disse hoje Fabiano. "É uma árbitro que não gosta muito de dialogar.? Fabiano disse que contou ao juiz que Clemer tomou sua frente e acabou havendo o choque. "Sofri a penalidade e ele me disse para continuar jogando porque não tinha acontecido nada.? O zagueiro Alex estava bem tranqüilo hoje depois do leve treino. "Temos que acostumar, porque não adianta mais reclamar; esse problema vem acompanhando a gente há bastante tempo e não dá para ficar reclamando", disse ele, pensando nos cartões amarelos que têm sido dado com freqüência aos seus companheiros. Alex disse que vai ligar para Nilmar, que é seu amigo, para se desculpar de uma falta cometida. "Na hora que fui chutar a bola, ele entrou na frente e eu acabei solando e acertei seu tornozelo". Figueirense - O Santos não contará com André Luís, Paulo Almeida e Léo, que estão suspensos, para o jogo de sábado contra o Figueirense. Leão confirmou que Diego volta à equipe e deve confirmar amanhã quem será o centroavante, escolhendo entre Val Baiano e Fabiano.