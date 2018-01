Erros de passe preocupam o Guarani Um pouco mais de capricho nos passes. É o que o técnico Zé Mário, do Guarani, exige de seus jogadores na partida contra o América Mineiro, quarta-feira, pela Copa do Brasil, em Campinas. No jogo de ida, em Belo Horizonte, o time campineiro já venceu por 2 a 1, podendo agora até perder por um a zero. O empate em 1 a 1 com o São Caetano, no último domingo, no ABC Paulista, foi considerado um bom resultado pelo técnico. Para ele, o fato de ter enfrentado o vice-campeão brasileiro, fora de casa, acabou agradando, porque somou mais um importante ponto rumo à classificação à próxima fase do Torneio Rio-São Paulo. "Devido às circunstâncias, o resultado foi bom. O que precisamos melhorar é a qualidade nos passes. Este fundamento deixou a desejar diante do São Caetano", advertiu. A principal novidade diante do time mineiro será a volta do lateral-esquerdo Jadílson, recuperado de uma contusão muscular na coxa esquerda. O jogador é uma das principais opções de ataque no time. Com isso, Luiz Fernando Martinez volta à sua posição ori ginal. Contra o São Caetano o jogador acabou sendo improvisado na lateral do campo, atuando como ala. "Ficar fora é muito ruim. Agora espero ajudar o Guarani a conseguir a classificação", acredita o jogador. Para sua entrada, um atacante deve deixar o time: Marcinho ou Léo.