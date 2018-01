Escalação da Inter depende da FPF A Federação Paulista de Futebol é quem vai "escalar" o time da Inter de Limeira para o jogo contra o Mogi Mirim, domingo, na casa do adversário, pelo Campeonato Paulista da Série A-1. Isso acontece porque o técnico Sérgio Ramirez depende da inscrição dos jogadores Vítor, Caio e Marquinhos na entidade. Os três foram contratados essa semana e devem ser titulares por causa dos desfalques que o treinador enfrenta. O lateral Galego, expulso, e o volante Émerson, com dois amarelos, estão suspensos. O zagueiro Lica, o volante Valdir e o atacante Paulinho continuam no departamento médico e não têm presença confirmada. Mesmo com o coletivo desta sexta-feira, a dúvida deve permanecer até o final de semana. A intenção de Ramirez é mexer o mínimo possível no time na esperança que o ritmo apresentado contra o São Paulo se mantenha e assim a Inter consiga a primeira vitória no campeonato. "Jogamos bem e merecíamos vencer. O time está crescendo e a vitória virá normalmente", comentou o treinador. Ramirez também sabe que uma nova derrota deve provocar sua saída do cargo, uma vez que em quatro jogos disputados no campeonato a Inter só conquistou um ponto.