Escalação de Gabriel derrubou Oswaldo Oswaldo de Oliveira foi demitido do São Paulo por ter colocado Gabriel no time no segundo tempo do jogo contra o Figueirense, pela Copa do Brasil, no Morumbi, no dia 1º. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa não tolerava mais a presença do lateral-direito na equipe. Pediu, no início da semana passada, após a derrota por 5 a 2 para o Paysandu, que o diretor de Futebol, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, conversasse com Oswaldo sobre o jogador. Leco, então, de maneira educada e indireta, deu o recado. Disse que o presidente não andava satisfeito com as atuações de Gabriel. Solicitou, de maneira implícita, que o tirasse da equipe. Mas Oswaldo insistiu em relacioná-lo para a partida contra o Figueirense. Leia mais no Estadão