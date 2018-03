Escalação de Lugano agita mais o São Paulo O São Paulo parece nos últimos tempos destinado a ser um clube sem paz. Depois do empate diante do Goiás pela Copa do Brasil, o clima parecia que iria melhorar muito. Só que Jean está suspenso e não poderá enfrentar o Atlético Mineiro no domingo, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. Embora o elenco tenha Régis e Júlio Santos, jogadores entrosados com o restante do time, o escolhido pelo improvisado técnico Roberto Rojas para entrar na equipe é Lugano. Adorado por Marcelo Portugal Gouvêa e pivô da demissão do técnico Oswaldo de Oliveira, o uruguaio terá de provar que não é apenas o "queridinho do presidente". "Nós resolvemos fazer até um coletivo assim que chegamos de Goiás só para que ele ganhasse confiança para o jogo. Sei que a pressão sobre ele e nós será grande. Mas não fomos forçados pelo presidente a escalá-lo, não. Ele nos deixou bem à vontade. Nós é que resolvemos", garantiu o auxiliar Milton Cruz. Mas não falta torcida para que o uruguaio seja uma sensação. "Pelo que vi nos treinamentos, gostei muito do Lugano. Acho que está na hora de jogar", disse o diretor de futebol do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva. O jogador, que foi contratado junto ao Nacional, fica constrangido com o apoio incondicional da alta cúpula do clube. "O que importa para mim é saber que não vim para o Brasil passear. Se a diretoria gosta de mim, ótimo. Mas o que interessa mesmo é a opinião do treinador e a minha autocrítica. Estou mais do que preparado para jogar. Não tenho medo de cobranças", disse Lugano, irritado. Mais constrangido do que Lugano só Jean, que está perdendo o lugar no time. Ele sabe que será muito difícil voltar depois da estréia do uruguaio. "Olha, para mim eu estou jogando bem. Não posso ficar preocupado. Acho que o meu retorno será automático depois da suspensão", acredita o jogador. A única dúvida do time para a partida contra o Atlético Mineiro está na lateral esquerda. Fabiano chegou de Goiás com fortes dores na coxa esquerda. Se persistirem, Jorginho Paulista assumirá o seu lugar. Também seguindo os desejos de Marcelo Portugal Gouvêa, Gabriel deve continuar afastado do elenco e não viajar para Minas Gerais. Os dirigentes tentam negociá-lo, nem que seja por empréstimo. Tudo para que possam se livrar do salário de R$ 86 mil mensais por um reserva.