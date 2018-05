Escalação de preparador de goleiros suspenso pode mudar tabela da Série B

A escalação irregular de um preparador de goleiros pode mexer com a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Com chances ínfimas de conseguir o acesso, o Luverdense pode perder três pontos por relacionar Edilson Souza Nogueira para o duelo diante do Tupi, em 30 de setembro, uma rodada depois de ele ser expulso do confronto contra o Ceará.

Baseado nas súmulas, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ofereceu denúncia contra o Luverdense com base no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A pena prevista é de perda de três pontos e multa de R$ 100 a R$ 100 mil. O julgamento vai acontecer na quarta-feira da semana que vem.

O Luverdense ocupa o nono lugar na Série B, com 51 pontos, oito a menos que o Avaí, quarto colocado e, por enquanto dono da última vaga na zona do acesso. Caso perca os três pontos, o time de Lucas do Rio Verde (MT) cairia para 12.º, sendo ultrapassado por Vila Nova e Brasil de Pelotas. Não há risco de o Luverdense cair.