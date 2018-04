Escalado de última hora, Ceretta tem atuação discreta na decisão do Paulistão

SÃO PAULO - Sorteado na sexta-feira para apitar a final deste domingo na Vila, o árbitro Guilherme Ceretta de Lima não teve grandes problemas para comandar a decisão do Campeonato Paulista, no empate em 1 a 1 entre Santos e Corinthians, dando o título ao time visitante. Em um jogo truncado na Vila, com muitas faltas, sobretudo no primeiro tempo, o árbitro manteve a calma ao longo dos 90 minutos e conseguiu levar a partida sem muitas polêmicas. Ceretta conversou muito com os jogadores e não deixou a disputa descambar para agressões. Os mais esquentadinhos foram Neymar e Paulo André, que se estranharam o tempo todo.

A DISPUTA

A partida começou bem pegada. Logo aos três minutos, Ceretta advertiu Fábio Santos, do Corinthians, com um cartão amarelo, após o jogador cometer falta dura em Neymar, que apanhou bastante. Aos 13 minutos, os dois times já somavam dez faltas, cinco para cada um. No entanto, o árbitro não teve problemas para conduzir a disputa tranquilamente. Os lances mais polêmicos aconteceram na grande área do Corinthians. Aos 22 minutos, após Léo cruzar a bola, Gil desviou com o braço, mas o árbitro interpretou que não houve intenção do atleta corintiano, dando sequência à jogada. Aos 36, Bruno Peres cruzou novamente a bola na área, que resvalou no braço de Paulo André. Novamente Ceretta mandou o jogo seguir. Os próprios santistas não reclamaram muito.

Na etapa complementar, logo no início, Neymar e Paulo André se estranharam, mas Ceretta juntou os dois atletas no canto e controlou a situação. Durante o segundo tempo, o técnico Tite reclamava constantemente contra a arbitragem, o que obrigou o juiz a conversar diretamente com o treinador corintiano para amenizar a situação. E dessa forma, com muita conversa e sem se exaltar, Ceretta levou a disputa até o fim.

Aos 30 minutos, Romarinho foi substituído por Alexandre Pato e, por atrasar na saída do campo, foi punido com um cartão amarelo. Ceretta dava seu recado. Renê Júnior foi outro que também ganhou amarelo por falta dura em Fábio Santos. Aos 40 minutos, torcedores atiraram dois sinalizadores no gramado da Vila, do lado do goleiro Rafael. Ceretta pegou a bola e paralisou a partida por cerca de três minutos, voltando logo na sequência. Durval ainda teve tempo de receber a bola e fazer o segundo gol do Santos, mas o assistente invalidou o lance, corretamente, por impedimento. Ceretta confirmou a decisão de seu auxiliar.

TROCA DE ÁRBITRO

Rodrigo Braghetto foi afastado da arbitragem da final após ser noticiado que uma de suas empresas prestava serviços ao Corinthians, o que, segundo a Federação Paulista de Futebol, poderia causar danos à decisão. Após o episódio, Braghetto solicitou sua aposentadoria à Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Com o novo sorteio, Guilherme Ceretta foi escolhido para apitar o jogo.