Escândalo atinge Copa de 2006 na Alemanha Um escândalo financeiro revelado neste fim de semana aponta que a Alemanha pode ter sido escolhida para ser a sede da Copa de 2006 graças a um esquema de corrupção que envolveu o Bayern de Munique e a Kirch, ex-império da mídia. Em sua edição de sábado, o jornal alemão Suddeutsche Zeitung afirma que milhões teriam sido gastos para "convencer" membros da Fifa e de outras federações nacionais a votar pela candidatura da Alemanha e não pela África do Sul. Segundo o jornal, membros do time do Bayern e do grupo Kirch, que possuía os direitos de transmissão dos Mundiais de 1998, 2002 e 2006 antes de decretar falência, teriam participado de um estratégia comum para conseguir os votos dos delegados de Malta, Tailândia, Tunísia e Trinidad e Tobago na Fifa. O time do Bayern faria amistosos em três desses países semanas antes da eleição na Fifa, em julho de 2000. Além disso, o grupo Kirch teria dado US$ 300 mil para cada uma dessas federações de futebol. A única federação que não recebeu o time alemão foi Trinidad, supostamente por ter declarado que votaria pelos sul-africanos. Entre esses quatro delegados visados pelos alemães, apenas Malta e Tailândia acabaram votando pela Alemanha, o suficiente para que Berlim ganhasse a eleição por 12 votos contra 11 votos recebidos pela África do Sul. Na época, a escolha da Alemanha levantou sérias suspeitas, já que o resultado da eleição significaria que a Copa do Mundo voltaria para a Europa apenas oito anos depois de ter sido realizada na França em 1998. Além disso, a escolha adiaria a decisão da Fifa de promover uma rotação entre os continentes que receberiam o Mundial. O jornal afirma que o grupo Kirch teria gasto US$ 3,5 milhões para convencer membros da Fifa a levar a Copa para Alemanha.