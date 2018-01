Escândalo derruba Armando Marques O ex-árbitro Armando Marques não é mais o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem. Ele se antecipou à CBF - que pretendia anunciar sua destituição na tarde desta sexta-feira em conseqüência do escândalo de manipulação de resultados no futebol brasileiro - e decidiu pedir demissão. Marques chegou à sede da confederação pouco depois das 14 horas e fez a escala de árbitros da rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Em seguida limpou as gavetas, se despediu dos funcionários e foi embora. Armando estava no comando da arbitragem brasileira desde 1997. Armando Marques não foi a primeira vítima do escândalo. No final de semana, quando o esquema de manipulação de resultados foi revelado, a CBF determinou o afastamento do árbitro Edílson Pereira de Carvalho - que confessou na polícia ter participado de fraudes em jogos do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, Edílson foi expulso do quadro da Fifa. Em São Paulo, a Federação Paulista de Futebol (FPF) também determinou o desligamento do árbitro Paulo José Danelon - que confessou envolvimento na chamada ?Máfia do apito? ao fraudar jogos do campeonato estadual. Armando Marques, no entanto, tinha o cargo ameaçado já há algum tempo. Considerado personalista em excesso, ele mantinha uma relação bastante conturbada com árbitros; além disso não era bem visto pelos dirigentes de clubes. Mas a destituição só foi decidida após o escândalo provocado por Edílson Pereira de Carvalho. Foi Armando quem autorizou o retorno do árbitro ao quadro da CBF, mesmo depois de o juiz ter falsificado diploma de segundo grau, requisito básico para que pudesse apitar. Por conta disso, pode até ser chamado para depor no inquérito que apura responsabilidades pelo esquema de fabricação de resultados. Dois nomes surgem com força para a sucessão de Armando Marques. Cláudio Vinícius Cerdeira e José Roberto Wright. Este último, no entanto, disse pela manhã, que não aceitaria o cargo.