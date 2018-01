Escândalo na Alemanha tem 25 acusados O envolvimento de árbitros e jogadores está aumentando cada vez mais no escândalo de manipulação de jogos para apostas no futebol alemão, deflagrado com a demissão do árbitro Robert Hoyzer, que confessou na semana passada a sua participação na fraude. Com base no depoimento de Hoyzer, a promotoria de Berlim abriu nesta quarta-feira processo por fraude contra 25 acusados, entre eles 4 árbitros e 14 jogadores de 7 equipes da segunda e terceira divisões da Alemanha. Mais de 150 policiais vasculharam o país buscando provas. Além de Jürgen Jansen, que já havia sido citado, os árbitros Felix Zwayer, Dominik Marks e Wieland Ziller estão sendo investigados. "Todos os árbitros mencionados serão suspensos pelo tempo necessário para a investigação", disse Manfred Amarell, responsável pela arbitragem na Federação Alemã.