Escândalos abalam o futebol italiano "Estamos vivendo um grande campeonato mas também uma competição recordista de todo o caos." A sentença é de Franco Carraro, presidente da Liga de Futebol dos clubes, desiludido com os escândalos de doping, passaportes falsos, racismo, violência e ações judiciais dos clubes que se espalharam pelo Campeonato Italiano desde o segundo semestre do ano passado. Restando quatro rodadas para o encerramento da temporada, o caos continua imperando, mesmo com o retorno da Roma de Cafu, Aldair, Antônio Carlos entre as grandes potências do ?calcio?. Líder, com 67 pontos, visita hoje o rebaixado Bari e com uma vitória ficará muito próxima da conquista do título. Se os romanos vivem a ansiedade de levar a taça, os dirigentes da Liga não escondem a preocupação com o futuro do futebol no país. Leia a íntegra no JT