Escocês Andy Murray é eleito ícone gay do tênis

O escocês Andy Murray ficou em primeiro lugar na enquete elaborada pelo tablóide britânico "Daily Star" que visava eleger o tenista preferido do público gay. Murray obteve 24% dos votos, quatro a mais que o australiano Mark Phillippoussis, segundo colocado. O suíço Roger Federer, líder do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), e o americano Andy Roddick ficaram empatados na terceira posição com 18%. Já o espanhol Rafael Nadal, com 14%, ficou na quinta colocação. Adrian Gillian, porta-voz do tablóide, afirmou que Murray é um jogador "ligeiramente vulnerável" e que "seu acento escocês é sexy".