Escócia anuncia manutenção de técnico após eliminação George Burley vai permanecer no comando da Escócia, mesmo depois do fracasso da seleção na tentativa de se classificar para a Copa do Mundo de 2010. As especulações sobre a possibilidade da Associação de Futebol da Escócia demitir o ex-jogador aumentaram depois da derrota por 1 a 0 para a Holanda, na última semana, que causou a eliminação da equipe.