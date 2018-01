Escolha de novo técnico do Flamengo depende de eleição presidencial

O Flamengo ainda não sabe quem será o próximo presidente. Mas a torcida já conhece as opções de treinador para a temporada de 2016. Se o atual comandante do clube, Eduardo Bandeira de Melo, for reeleito, o técnico vai ser Muricy Ramalho. Caso a vitória seja de Wallin Vasconcellos, o cargo vai ser exercido pelo argentino Jorge Sampaoli. Pelo menos é o que garantem pessoas próximas ao oposicionista.

A eleição será na segunda-feira, dia 7 de dezembro, e as pesquisas indicam que Bandeira de Mello tem amplo favoritismo. Justamente por isso, Wallin teria deixado vazar o acerto com Sampaoli. É que no último fim de semana ficou claro que Muricy será contratado por Bandeira. O contrato, por dois anos, estaria até mesmo acertado, mas a assinatura depende da eleição.

O argentino, que levou a seleção chilena ao título da Copa América neste ano, teria ficado impressionado com o plano de trabalho que lhe foi proposta - autonomia total para gerir o futebol do Flamengo. Por isso, até, teria aceitado um salário menor do que poderia ganhar em outro país.

Muricy também colocou o plano de trabalho, pelo qual poderá implantar suas ideias, à frente das pretensões salariais. "Uma condição essencial é que eu tenha autonomia para implantar o que penso, contrato longo, unificar todas as categorias do futebol. Essas coisas fazem a diferença'', disse o treinador na segunda-feira. Mas ele não confirmou o acerto com o Flamengo. Disse que so falará onde irá trabalhar na próxima semana.