Escolha os seus 11 titulares da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2018

A temporada européia do futebol está na sua reta final e o principal assunto do momento já passa a ser a Copa do Mundo 2018. E a expectativa está em cima do próximo dia 14 de maio, quando o técnico Tite irá fazer a convocação da seleção brasileira que irá para a Rússia - exatamente um mês antes do início da competição.

A abertura da Copa do Mundo está marcada para o dia 14 de junho, com a partida entre a anfitriã Rússia e a Arábia Saudita. O Brasil, por sua vez, fará a sua estreia na competição três dias depois, contra a Suíça, às 15 horas (horário de Brasília). Depois, enfrentará a Costa Rica no dia 22, às 09 horas, e finaliza a tabela da fase de grupos da Copa diante da Sérvia no dia 27, às 15 horas.

TITE JÁ ESCOLHEU A MAIOR PARTE DO ELENCO

No último mês de fevereiro, Tite surpreendeu ao anunciar que tinha pouquíssimas dúvidas no elenco que levará para a Copa do Mundo. O treinador da seleção brasileira afirmou que já tem grande parte do elenco definido: são ao menos 15 nomes dos 23 possíveis de serem inscritos na competição.

Dentre os jogadores já garantidos na Copa, o técnico escolheu os 11 que estiveram na escalação inicial das últimas partidas - Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, Philippe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus - , além de Thiago Silva, Fernandinho, Willian e Roberto Firmino. Restam, então, oito vagas destinadas a dois goleiros, dois laterais, um zagueiro, um volante e dois meias.

A última escalação titular da seleção brasileira, utilizada nos amistosos contra a Rússia e a Alemanha ocorridos no último mês de março, teve Thiago Silva e Douglas Costa entre os onze - um deles já garantido no elenco que vai à Rússia. Se Tite já sabe a maioria dos jogadores do Brasil que levará para a Copa do Mundo, agora é com você: Qual seria seu time ideal para jogos da fase de grupos? Escolha os seus jogadores da seleção!