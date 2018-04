'Escolhi ficar porque amo o Santos', diz Neymar

SÃO PAULO - Neymar e o presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, admitiram nesta sexta-feira que as propostas das equipes espanholas eram melhores financeiramente em comparação ao que o atacante vai receber no time paulista. Mas, para a principal estrela do Santos, o que fez a diferença foi a vontade de continuar na Vila Belmiro e a paixão que tem pelo clube. Para o mandatário, a ideia de segurar o astro e recusar oferta astronômica do Real Madrid valeu para o Santos aumentar a sua torcida e arrecadar altos valores com cotas de TV e patrocínios.

Durante evento realizado nesta sexta em São Paulo, Neymar voltou a comemorar o seu novo contrato com o Santos, que havia sido anunciado oficialmente na última quarta.

"Estou feliz. Foi mais uma escolha certa que fiz para a minha vida. Foi mais uma escolha feliz que tive", afirmou o atacante, para depois completar: "A proposta de fora era melhor, mas escolhi ficar aqui porque amo o Santos."

Luis Alvaro, por sua vez, festejou o fato de que o Santos continuará em grande evidência com Neymar e poderá aumentar ainda mais a sua popularidade nos próximos anos, já que o craque firmou compromisso para permanecer no clube pelo menos até a Copa de 2014.

"Administramos o Santos como uma empresa, mas não podemos pensar apenas em lucro. Nosso principal cliente é a torcida e a presença do Neymar fará a nossa torcida crescer", disse o presidente. "Não rasgamos dinheiro, mas fizemos as coisas pensando no torcedor", acrescentou.

Bancado por um patrocinador, o evento reuniu Neymar e outros dois grandes ex-atacantes que vestiram a camisa 11 da seleção brasileira: Romário e Pepe. O primeiro deles comentou a façanha do Santos de ter conseguido segurar o craque e festejou o fato. "Na minha época, era muito difícil um clube brasileiro pagar o mesmo que um clube europeu (em salários). Mas hoje o Santos conseguiu fazer isso. O mais importante é que o melhor do Brasil vai continuar no Brasil", enfatizou o deputado federal e grande nome da conquista do tetracampeonato mundial da seleção brasileira na Copa de 1994.