'Escondido' no Grêmio, lateral Lucas Ramon vai para o Santa Cruz Durou seis meses, sem nenhum brilho, a passagem do lateral-direito Lucas Ramon pelo Grêmio. O jogador havia sido cedido por empréstimo pelo Londrina até o meio do ano que vem, mas teve seu contrato rompido depois de um Campeonato Brasileiro apagado. Aos 21 anos, ele vai seguir em um time da Série A, uma vez que foi anunciado como reforço do recém-promovido Santa Cruz.