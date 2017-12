Escudero é apresentado e elogia elenco do Vasco: 'Muito técnico'

Neste sábado, o Vasco apresentou o meia Damián Escudero, que foi contratado na última semana de 2016 e já havia sido integrado ao elenco. Em sua primeira entrevista coletiva pelo clube, em São Januário, o argentino elogiou a recepção que teve na equipe e o elenco vascaíno para a temporada.

"O grupo do Vasco é muito bom. Muito técnico. Não só pelos companheiros, mas por todos os profissionais. Estou sendo muito bem recepcionado por todos, jogadores e funcionários, e isso faz com que o período de adaptação seja mais fácil", comentou Escudero, que estava no Puebla, do México.

Após a disputa da Série B em 2016, o time cruzmaltino retorna à elite do Brasileirão. Escudero é o segundo reforço da equipe, que apresentou o atacante Muriqui na última sexta-feira.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Eu estava no México, me preparando para passar o Natal com a família, e fiquei muito feliz com a notícia (de ser jogador do Vasco). É muito importante para minha carreira jogar no Vasco e uma felicidade grande. Foi uma negociação complicada e a expectativa é muito boa. Sei do tamanho do Vasco e do grande desafio. Estou preparado para fazer da melhor maneira", acrescentou o meia argentino.

Aos 29 anos, o atleta avisa que fará de tudo para não ficar no banco de reservas. "O objetivo quando se chega é de sempre de ser titular, é uma competição sadia para ver quem está melhor. Em um time competitivo, você sempre faz o seu melhor para o bem do time, e sempre vou brigar para ser titular", disse.

A primeira oportunidade para o argentino mostrar trabalho acontece no próximo dia 15, quando o Vasco enfrenta o Barcelona de Guayaquil pela abertura do torneio amistoso Florida Cup, nos Estados Unidos.