Escudo do Barcelona é modificado em países islâmicos

O símbolo do Barcelona, um dos mais conhecidos no mundo, recebeu "retoques" em alguns países islâmicos, como a Argélia e a Arábia Saudita, de acordo com notícia divulgada pelo site do jornal espanhol As, nesta segunda-feira. Veja também: Vídeo do jornal AS sobre a mudança do escudo A cruz de São Jordi, padroeiro do clube catalão, foi substituída por apenas uma linha vertical vermelha, em todos os escudos presentes em material de propaganda do Barcelona em tais países fundamentalistas. Ao ser indagado sobre o fato, a diretoria do Barcelona apenas comentou que tal brasão não é comercializado em suas camisas nas lojas oficiais. Recentemente, a Inter de Milão foi duramente criticada por países com fundamentalismo islâmico ao jogar com sua nova camisa, que tem a cruz de Savóia (mesma do Palmeiras, que representa a família real italiana) estampada na frente, na cidade de Istambul, na Turquia, diante do Fenerbahce, pela Liga dos Campeões da Uefa. De acordo com os críticos, a camisa lembra os cavaleiros templários, principal ordem, criada por francesas, da época das Cruzadas.