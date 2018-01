Esgotados ingressos do clássico espanhol O clássico entre Real Madrid e Barcelona, neste sábado à noite, no Estádio Santiago Bernabéu, concentra a atenção na Espanha. Principalmente pelo momento que vivem os dois rivais. O Real lidera com 60 pontos e é favorito ao título. O Barça, com 36, ainda enfrenta o incômodo fantasma do rebaixamento. Os 80 mil ingressos já foram vendidos e nesta quinta-feira 5 mil torcedores viram o treino do Real.