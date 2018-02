Esgotados ingressos para clássico de 2ª Os ingressos para a partida entre São Paulo e Corinthians, marcada para a noite de segunda-feira, dia 24, no Morumbi, terminaram no meio da tarde desta quarta-feira, aproximadamente quatro horas depois de terem sido colocados à disposição dos torcedores. Foram distribuídos 48.342 bilhetes, número decidido em comum acordo entre a diretoria do São Paulo - mandante do jogo - e a Polícia Militar. Este São Paulo x Corinthians é a repetição do confronto realizado no dia 7 de setembro - que terminou com a vitória tricolor por 3 a 2 - e que foi anulado pelo STJD por estar sob suspeita de manipulação pelo ex-árbitro Edílson Pereira de Carvalho. Por conta disso, não houve cobrança de ingressos. Na segunda e terça-feiras foram distribuídos bilhetes apenas para os torcedores que estiveram na primeira partida e guardaram o comprovante. Todos os ingressos são para o anel superior das arquibancadas. A partir desta quinta-feira (dia 20), somente os proprietários de cadeiras cativas e sócios-torcedores poderão adquirir suas entradas. O São Paulo informa que os ingressos para os sócios-torcedores estarão disponíveis até o dia 21 de outubro.