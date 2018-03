Eslovaco Lubos Michel apita final da Liga dos Campeões

O eslovaco Lubos Michel será o árbitro da final da Liga dos Campeões, que será disputada na quarta-feira, 21, entre Chelsea e Manchester, no Estádio Luzhniki, em Moscou. Esta será a segunda vez que Michel comandará a decisão de um torneio europeu - ele apitou a final da Copa da Uefa de 2003, quando o Porto bateu o Celtic na prorrogação. Para o Chelsea, o árbitro não traz boas lembranças. Na semifinal de 2005, ele validou um gol duvidoso de Luis Garcia, do Liverpool, que deu a vitória à equipe por 1 a 0, e a classificação à decisão. Michel tem no currículo duas Copas do Mundo, em 2002 e 2006. Na Alemanha, ele foi o árbitro da vitória brasileira sobre Gana, por 3 a 0, nas oitavas-de-final.