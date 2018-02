Eslováquia e Rússia vencem no grupo 3 Rússia e Eslováquia venceram fora de casa, neste sábado, pelo grupo 3 das Eliminatórias para a Copa de 2006. Com os resultados, a seleção eslovaca empatou com Portugal, que folgou, na liderança da chave, ambos com 13 pontos. Já os russos chegaram a 10. Neste sábado, a Eslováquia derrotou a Estônia por 2 a 1. Mesmo placar da vitória da Rússia sobre Liechtenstein, pela 5ª rodada do grupo 3. Nas Eliminatórias Européias, o campeão de cada chave e os dois melhores segundos colocados no geral garantem vaga na Copa do Mundo. Além disso, os outros 6 segundos colocados dos grupos fazem uma repescagem, em que apenas 3 se classificam.