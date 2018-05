Eslováquia será rival direta de Paraguai na Copa, diz técnico

O argentino Martino destacou que será um fracasso se sua equipe não passar da rodada inicial, apesar do grupo difícil, que tem ainda a presença da "novata" Nova Zelândia.

O Paraguai participará de seu quarto Mundial seguido com a ambição de melhorar suas participações anteriores e superar a segunda fase do torneio na África do Sul.

Martino classificou a Eslováquia, que disputará pela primeira vez um Mundial como país independente, como "o rival a ser vencido dentro do grupo para se classificar" devido ao bom desempenho das eliminatórias e ao crescimento nos últimos anos.

O Paraguai estreia contra a Itália em 14 de junho na Cidade do Cabo. No dia 20 jogará contra a Eslováquia, em Bloemfontein, e encerrará sua participação no grupo no dia 24 contra a Nova Zelândia, em Polokwane.

Martino sinalizou que considera uma vantagem disputar o primeiro jogo contra a "azzurra", classificada como "potência" do futebol que sempre "parte como candidata à Copa".

O Paraguai havia previsto se concentrar na localidade de Mossel Bay, mas alterou sua sede para Pietermaritzburg devido às melhores instalações esportivas.

