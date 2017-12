Eslováquia só empata em Liechtenstein A seleção da Eslováquia entrou em campo como franca favorita, mas decepcionou e empatou por 0 a 0 com Liechtenstein, nesta quarta-feira, em partida que completou a rodada do grupo 3 das Eliminatórias européias para a Copa do Mundo de 2006. Com o resultado, os eslovacos mantiveram a vice-liderança no grupo, com 18 pontos ganhos, dois a menos que o líder Portugal e três a mais que a Rússia, que também nesta quarta-feira empatou com a Letônia por 1 a 1. Com o empate, a Letônia é quarta colocada, com 14 pontos. Estônia é quinta colocada (11); Liechtenstein é sexto (5) e Luxemburgo o lanterna, com nenhum ponto até aqui.