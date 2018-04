Eslováquia vence e fica mais perto de sua primeira Copa

O sonho da Eslováquia ficou mais perto de se tornar realidade nesta quarta-feira. Mesmo jogando fora de casa, em Belfast, os eslovacos venceram a Irlanda do Norte por 2 a 0 e estão a um empate de disputar sua primeira Copa do Mundo. Já a Eslovênia conquistou uma importante vitória sobre a Polônia, por 3 a 0, pulando para a vice-liderança do Grupo 3 das Eliminatórias Europeias.

Veja também:

Inglaterra goleia Croácia e garante vaga

Confira os países que já garantiram vaga na Copa

Eliminatórias da Copa - Classificação | Tabela

ELIMINATÓRIAS - Mais no canal especial

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Com a Irlanda do Norte precisando ao menos de um empate para seguir na segunda posição da chave, a Eslováquia não deu chances para os anfitriões e abriu o placar logo aos 15 minutos de jogo, com Stanislav Sestak. Os eslovacos então seguraram a vantagem e ampliaram somente no segundo tempo. Aos 22 da etapa final, Filip Holosko, que tinha acabado de entrar, fez o segundo.

A Eslovênia, por sua vez, jogava em casa, na cidade de Maribor. Contra a Polônia, que também precisava de ao menos um ponto para não se complicar nas Eliminatórias, o time esloveno inaugurou o marcador logo aos 12 minutos, com Dedic. Aos 45 da primeira etapa, Novakovic fez 2 a 0 para os anfitriões. No segundo tempo, Birsa ainda ampliou a vantagem e fez o terceiro.

Os jogos desta quarta deixaram a Eslováquia a um ponto da vaga para a África do Sul. Com 19 pontos, os eslovacos lideram o Grupo 3 e precisam de um empate na próxima e penúltima rodada. No dia 10 de outubro, recebem a Eslovênia, vice-líder com 14 pontos. Os eslovenos têm boas chances de se garantirem ao menos na repescagem, pois enfrentam no último jogo o lanterna San Marino.

San Marino, aliás, sofreu sua terceira goleada nas Eliminatórias nesta quarta, ao perder por 7 a 0 para a República Checa, fora de casa. Mesmo com a vitória, os checos estão em situação desfavorável na chave, com 12 pontos, na quarta posição. A terceira colocada é a Irlanda do Norte, com 14 pontos mas um jogo a menos, em situação parecida à da Polônia, que tem 11 pontos.

Assim, apesar do favoritismo de Eslováquia e Eslovênia, apenas San Marino não tem mais chances de classificação no Grupo 3. Irlanda do Norte e Polônia têm as situações mais complicadas, enquanto a República Checa ainda segue viva na disputa. Para os checos, basta ganhar os dois jogos restantes em casa, contra Polônia e Irlanda, e torcer por um tropeço dos eslovenos.