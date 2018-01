Espanha: 3 times brigam pela ponta Três times lutam amanhã pela liderança do Campeonato Espanhol na 27.ª rodada da temporada. O primeiro colocado, Valencia, com 44 pontos, recebe o Barcelona, com um ponto a menos na tabela. Em outra partida, o vice-líder Real Madrid, também com 43 pontos, enfrenta o Alavés, em Madri. O Barcelona não poderá contar com o brasileiro Rivaldo, que sofreu uma distensão muscular e será poupado para a partida contra a Roma pela Copa dos Campeões, terça-feira, na Itália. O time conquistou dez dos últimos 12 pontos que disputou e, se vencer amanhã, dependerá apenas de um tropeço do Real Madrid para assumir a ponta na tabela. No Valencia, o meio-campo Ruben Baraja, contundido, desfalca o time. No Real Madrid, outra baixa importante. O atacante português Luis Figo não joga. A equipe conta, porém, com um reforço de peso para a partida contra o Alavés (39): a volta de Raúl no ataque, que estava afastado por causa de lesão. Outra partida importante será disputada entre o Celta de Vigo e o Bétis, de Sevilla, empatados, a dois pontos do líder Valencia. O brasileiro Catanha, do Celta, que não vem marcando gols, pode perder a posição para o francês Florian Maurice. No último jogo de amanhã, o sétimo colocado La Coruña (41) tenta sair da má fase contra o Zaragoza (32), também em crise.