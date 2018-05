Espanha abre investigação sobre manipulação de jogos

A RFEF também vai investigar o empate por 0 a 0 entre Las Palmas e Rayo Vallecano, em partida válida pela segunda divisão espanhola na temporada 2008/2009. Dos jogadores suspeitos de envolvimento no escândalo, apenas o goleiro Javier Lopes, do Real Zaragoza, está na elite do futebol espanhol.

Os outros atletas sob suspeita são Francisco Suarez (Gramenet), Mario Gomez (Alcorcon), Juan Carlos Ceballos (Cordoba), Raul Lucha Hurtado (Amposta), Francisco Medina Luna (Rayo Vallecano) e Javier Monteys (Gramenet). Os jogadores podem até ser banidos do futebol e seus respectivos clubes rebaixados caso fique comprovado que manipularam o resultado de partidas.