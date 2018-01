Espanha aposta no retorno de Raúl O atacante Raúl será a novidade da Espanha para a partida contra a Grécia, neste sábado, em Zaragoza, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2004. O jogo é um dos 19 que movimentam a competição. Ausente na última partida da seleção - amistoso contra o Equador -, por causa de uma crise de apendicite, o atacante do Real Madrid está confirmado pelo técnico Iñaki Sáez. Será uma partida especial para Raúl. Foi no Estádio La Romareda, o mesmo deste jogo, que ele estreou na primeira divisão espanhola, há nove anos. "Volto a um campo pelo qual tenho muito carinho. Amanhã, temos de mostrar nossa qualidade e provarmos que somos melhores tecnicamente." A Espanha lidera o grupo 6 com 10 pontos, quatro à frente da Ucrânia, que domingo recebe a Armênia em Kiev, e da Grécia. O técnico da Espanha tem apenas uma dúvida para definir o time. Xabi Alonso, meio-campista que é um dos destaques da Real Sociedad, estava com febre alta nesta sexta. Baraja, Albelda e Guti estão machucados e não jogarão. A Grécia nunca venceu a Espanha. "Esta partida pode nos abrir a porta para a Eurocopa", confia Sáez. Depois desse jogo, faltarão três rodadas para o fim desta fase. Classificam-se para a fase final da competição, que será disputada em junho de 2004 em Portugal, o primeiro colocado de cada grupo. Os segundos colocados disputarão cinco vagas na repescagem. Em Glasgow, Escócia e Alemanha se enfrentam pela liderança do grupo 5. As duas seleções dividem a primeira colocação com sete pontos, ao lado da Lituânia, que não joga. Os alemães vêm de um empate com a Lituânia (1 a 1). O técnico Rudi Voeller disse que o compromisso deste sábado é a "partida do ano" para a seleção. "Se conseguirmos a vitória, daremos um passo fundamental para a classificação. Mas se empatarmos ou perdermos, nosso trabalho voltará a ser questionado", afirmou Voeller. A maior dúvida dele é o meia Michael Ballack, com dores musculares. "Decidiremos por sua escalação apenas momentos antes da partida. Todos esperamos que ele possa jogar. Seria amargo se Michael ficasse fora." A Holanda terá a Bielo-Rússia pela frente, fora de casa. Se vencer, assumirá a liderança isolada do grupo 3.