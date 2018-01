Espanha: Barcelona enfrenta o Betis A equipe do Barcelona enfrenta o Betis, neste domingo, no Camp Nou, sem Puyol, seu capitão, que sofreu uma lesão no tornozelo durante a partida da seleção espanhola e Sérvia e Montenegro, quarta-feira, pelas Eliminatórias Européias para a Copa do Mundo da Alemanha em 2006. Mas nem esta importante ausência parece abalar o atual líder do espanhol a nove rodadas do final da competição e com 11 pontos de vantagem (68 a 57) sobre o rival Real Madrid. Até o atacante Ricardo Oliveira, do Betis, não demonstra muita confiança em um bom resultado de sua equipe. "O Barcelona é praticamente invencível jogando em seu campo", afirmou o artilheiro da equipe, com 15 gols. O Betis só obteve três vitórias fora de casa na atual temporada. O Real Madrid, apesar da má fase, não deverá ter problemas contra o frágil Albacete, bastante ameaçado pelo rebaixamento, no campo adversário. Outros jogos: Malaga x getafe, Levante x deportivo, Sevilla x Numancia, Racing x Espanyol e Atlético de Madrid x Mallorca.