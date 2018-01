Espanha: Barcelona recebe o Valencia A quarta rodada do Campeonato Espanhol começa nesta quarta-feira, com nove jogos. A maior atração é o Barcelona, que recebe o Valencia, em casa. O time de Frank Rijkaard busca a reabilitação após perder a rodada passada para o Atletico de Madrid, por 2 a 1, fora de casa. O líder Getafe pega o Mallorca, em casa, enquanto o La Coruña enfrenta o Betis, em casa. Getafe e La Coruña lideram com sete pontos em três rodadas. Outros jogos desta quarta: Malaga x Alavés; Racing x Espanyol; Real Sociedade x Atletico de Madrid; Zaragoza x Osasuna; Sevilla x Cadiz; e Villarreal x Celta.