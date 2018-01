Espanha bate eslovacos e é líder do grupo nas Eliminatórias da Euro

A Espanha imprimiu seu estilo de jogo e não deu chances para a Eslováquia neste sábado, em Oviedo, pelas Eliminatórias da Eurocopa 2016, que será realizada na França. O time comandado por Vicente Del Bosque venceu por 2 a 0, com gols de Jordi Alba e Iniesta, de pênalti, e tomou a liderança do Grupo C das mãos dos próprios eslovacos.

A equipe espanhola tem agora 18 pontos, mesmo número de seu adversário deste sábado, mas com um saldo de gols melhor. Com este resultado, a Espanha fica mais próxima da classificação para a fase final da Eurocopa em solo francês, que terá, pela primeira vez, 24 seleções participantes.

O duelo contra a Eslováquia foi realizado em Oviedo, com o time de Del Bosque mostrando um ritmo de jogo bem forte, sem deixar o adversário se organizar. Os espanhóis definiram o placar ainda no primeiro tempo do duelo. Os anfitriões abriram o marcador logo aos cinco minutos, em bom lançamento de David Silva, que encontrou Jordi Alba entre o zagueiro e o goleiro eslovacos. O lateral completou com categoria, de cabeça, para as redes.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aos 30, Iniesta cobrou com confiança e marcou o segundo da Espanha, após pênalti cometido sobre Diego Costa. Na segunda etapa, os mandantes continuaram dominando, com o costumeiro toque de bola e a criação de algumas oportunidades claras de gol, não convertidas. Na sequência das Eliminatória, na próxima terça-feira, a Espanha encara a Macedônia, fora de casa, e a Eslováquia pega em casa a Ucrânia, em duelo que pode aproximar a classificação direta da seleção espanhola.

SUÍÇA DERROTA ESLOVÊNIA DE VIRADA

Em outro duelo emocionante pelo Grupo E, a Suíça venceu de virada a Eslovênia na Basileia por 3 a 2. O time da casa perdia por 2 a 0, gols de Novakovic e Cesar, ainda no primeiro tempo, e virou o confronto ao marcar nos últimos minutos da partida, com Drmic, aos 35 e 49 minutos, e Stocker, aos 39.

O resultado deixa a Suíça firme na segunda colocação do grupo, com 15 pontos, atrás da Inglaterra, que tem 21. Na terça, a Eslovênia recebe em casa a Estônia, no confronto decisivo para a vaga da repescagem. Ainda na terça, a Suíça encara a Inglaterra em solo inglês para se aproximar da classificação.

Em Viena, a seleção austríaca venceu a Moldávia com um placar magro, 1 a 0, gol de Junuzovic, aos 7 minutos da etapa complementar, e deu um grande passo para garantir sua classificação à fase final pelo Grupo G. Com 19 pontos, o time austríaco lidera a chave, seguido pela Suécia, com 12 pontos, e Rússia, que tem 11. A Suécia recebe a Áustria na próxima terça, em duelo que pode valer vaga para a fase final. A Rússia, por sua vez, encara fora de casa a fraca seleção de Liechtenstein.

Na outra partida deste sábado pelo grupo, Montenegro venceu Liechtenstein por 2 a 0, gols de Beciraj e Jovetic, e ainda sonha com uma vaga na repescagem como terceiro colocado. O time dos Bálcãs tem agora 8 pontos, e encara a Moldávia, fora de casa, na próxima terça.