Espanha bate Paraguai e avança na Sub-20 A Espanha deu show e garantiu sua classificação às quartas-de-final do Mundial Sub-20 ao vencer o Paraguai por 1 a 0, nesta terça-feira, com um gol do atacante Sergio García aos 28 minutos do segundo tempo. Na próxima fase, os espanhóis vão enfrentar o Canadá.