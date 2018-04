Espanha bate Portugal na Copa do Mundo de Beach Soccer

A Espanha derrotou a forte seleção portuguesa por 4 a 2 neste domingo e assumiu a ponta do Grupo B da Copa do Mundo de Beach Soccer, competição que acontece na arena de Copacabana. A seleção espanhola abriu o marcador apenas no primeiro minuto do segundo tempo, com Amarelle. Aos 6 minutos, Javi ampliou para 2 a 0 em cobrança de pênalti. Três minutos depois, Alvarez marcou o terceiro da Espanha, mas agora em cobrança de falta. Entretanto, quando faltava um minuto para o fim do período, Bilro conseguiu descontar para a Espanha. O segundo gol de Portugal saiu apenas no terceiro tempo, com o craque Madjer aos 5 minutos. Mas quando faltava um segundo para o fim do confronto, Nico fechou o confronto para a Espanha com um gol de cobrança de falta.