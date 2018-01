Espanha: Brasileiro é suspenso por doping O meia brasileiro Everton Giovanella, do Celta de Vigo (líder do Campeonato Espanhol), foi suspenso por dois anos depois de ter sido flagrado em um exame anti-doping com a substância nandrolona. A decisão foi anunciada, nesta quarta-feira, pela Real Federação Espanhola. O jogador, de 35 anos, negou que tenha se dopado e disse que a substância foi produzida naturalmente. ?Vou continuar lutando para provar a minha inocência. Não sei quem está tentando me tirar do futebol?, afirmou Giovanella, em entrevista a um jornal da Galícia, região espanhola onde Vigo está situada. Giovanella foi flagrado após o jogo contra o Pontevedra, em dezembro do ano passado, em jogo pela Segunda Divisão espanhola. O brasileiro está na Espanha desde 1996, quando foi contratado pelo Compostela. Três anos mais tarde, se transferiu para o Celta. A direção do clube galego já revelou que vai apelar da decisão. Caso não consiga suspender a punição, o caminho será o Comitê Esportivo Disciplinar, que é a última instância do esporte espanhol.