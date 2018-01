Espanha cancela licença de Barata A Real Federação Espanhola de Futebol cancelou nesta sexta-feira a licença de ?comunitário? do brasileiro Barata e de outros três jogadores que utilizaram passaportes falsos. Na prática, a decisão os impede de jogar pelos respectivos clubes - Barata é do Tenerife, da 2ª divisão). Pelo regulamento, eles só podem substituir um jogador contundido que for afastado por mais de cinco meses. Outros quatro brasileiros que utilizaram passaporte falso já tiveram suas licenças cassadas.