Espanha classifica 4 na Liga Europa; Lazio é único italiano a passar Com três times candidatos ao título da Liga dos Campeões, a Espanha também manda na Liga Europa. A segunda competição interclubes do Velho Continente definiu nesta quinta-feira os seus classificados às oitavas de final com quatro clubes espanhóis: Sevilla, Villarreal, Valencia e Athletic Bilbao, exatamente aqueles que brigam para ser a quarta força do país.