Espanha coloca a liderança em jogo A liderança do Campeonato Espanhol estará em jogo neste sábado, na 23ª rodada. Primeiro colocado, o Real Madrid recebe o Málaga, que atravessa uma grave crise, enquanto o Valencia, segundo com dois pontos a menos, tem uma partida duríssima contra o Atlético de Madrid. "Nossa intenção é ganhar e jogar bem, mas em uma temporada com 60 jogos o mais importante é vencer também quando não se está bem. Isso demonstra a solidez e o equilíbrio tático do grupo", justificou o atacante Raúl. O técnico Carlos Queiroz confirmou a volta de Ronaldo, que não participou da vitória de quarta-feira sobre o Sevilla (2 a 0), pela Copa do Rei, porque estava com febre. "Ele está muito melhor e jogará", assegurou o treinador. O meia Luís Figo também começará jogando, apesar de não ter condições de participar dos 90 minutos. O português sentiu dores nas costas e foi substituído no intervalo da partida pela Copa do Rei. Pior equipe do campeonato, o Málaga passa por uma crise muito séria, já que acumula cinco derrotas consecutivas e foi goleado na rodada passada pelo Valencia (6 a 1), dentro de casa. Para complicar, o jogo será no estádio Santiago Bernabeu e o Real Madrid é a única equipe da competição que venceu todos os jogos disputados em seus domínios. Qualquer resultado que não seja a vitória do "Dream Team" será uma grande surpresa. "É um rival perigoso, porque depois dos últimos resultados fará de tudo pela vitória. A goleada para o Valencia mexeu muito com eles. Uma vitória dentro do Santiago Bernabeu daria confiança", alertou Raúl. No outro jogo do dia, Valencia e Atlético de Madrid deverão protagonizar um duelo mais equilibrado pelo fato de ambos privilegiarem a solidez na marcação com saídas para os contra-ataques. A ESPN Internacional transmite a partida às 16h30. O encontro será marcado pelos desfalques. O Atlético não contará com o atacante Fernando Torres, vice-artilheiro do campeonato com 12 gols (seis a menos que Ronaldo), por causa de uma contusão no joelho, enquanto o Valencia não terá a habilidade do argentino Pablo Aimar, com dores no tendão de Aquiles. Como o Valencia entrará em campo antes do Real Madrid, uma vitória é essencial para pressionar o líder. O Atlético precisa da vitória para se manter na quarta posição - os quatro primeiros colocados se classificarão para a Liga dos Campeões da Europa.