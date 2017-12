Espanha confirma favoritismo e vence Egito em casa A Espanha "jogou para o gasto" e venceu o Egito por 2 a 0, neste sábado, em Elche, na Espanha. Os gols da partida foram do capitão Raul, aos 14 minutos do primeiro tempo, e do atacante Reyes, aos 11 do segundo. Quarta-feira, dia 7 de junho, a Espanha faz seu último amistoso preparatório para a Copa do Mundo contra a Croácia (primeiro adversário do Brasil no mundial), em Genebra, na Suíça. A seleção espanhola está no Grupo H da Copa, junto com Ucrânia, Tunísia e Arábia Saudita. Sua estréia na competição é contra a Ucrânia, dia 14 de junho, em Leipzig.